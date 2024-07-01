«Противник не ожидал». Военный рассказал, как российские бойцы освободили Раздоловку
Минобороны показало видео с освобождения штурмовиками ВДВ села Раздоловки в ДНР
Командир штурмовой роты Евгений рассказал об освобождении Раздоловки в ДНР. Видео с его рассказом опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Евгений признался, что освобождение региона является заслугой не только его роты. Он указал на качественную работу разведчиков, благодаря которой бойцы смогли грамотно подойти к украинским боевикам.
«Мы разработали план <…> Парни зашли, противник не ожидал этого <…> важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль», — заявил Евгений.
Он отметил, что военные использовали разные огневые средства, начиная с дронов, заканчивая артиллерией.
«Все действовали как один сплоченный организм, включая все средства, которые работали в наших интересах», — объяснил боец.
Также Минобороны показало видео со штурмом Раздоловки. На кадрах видно, как десантники установили российский флаг рядом с административным зданием.
Ранее ВС России освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. В ходе активных действий российская армия улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике противника.