«Противник не ожидал». Военный рассказал, как российские бойцы освободили Раздоловку

Командир штурмовой роты Евгений рассказал об освобождении Раздоловки в ДНР. Видео с его рассказом опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Евгений признался, что освобождение региона является заслугой не только его роты. Он указал на качественную работу разведчиков, благодаря которой бойцы смогли грамотно подойти к украинским боевикам.

«Мы разработали план <…> Парни зашли, противник не ожидал этого <…> важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль», — заявил Евгений.

Он отметил, что военные использовали разные огневые средства, начиная с дронов, заканчивая артиллерией.