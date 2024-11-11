На Украине ввели экстренные отключения света

На Украине вводят экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по объектам энергетики. Об этом сообщил новостной канал «Общественное».

«Корреспонденты сообщают об отключениях в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области», — написали авторы публикации.

Украина обратилась с просьбой о поставках электроэнергии из Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии. Общий объем поставок составит пять тысяч мегаватт в час. На Украине признали, что не смогут до конца года ввести в эксплуатацию один гигаватт мощности для генерации электроэнергии, о чем говорил президент Владимир Зеленский.

В последний раз «Укрэнерго» рекомендовало жителям использовать мощные бытовые приборы только в период с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции функционируют наиболее эффективно.

Ранее российские военные нанесли огневое поражение объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.