На Украине ввели экстренные отключения света
«Корреспонденты сообщают об отключениях в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области», — написали авторы публикации.
Украина обратилась с просьбой о поставках электроэнергии из Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии. Общий объем поставок составит пять тысяч мегаватт в час. На Украине признали, что не смогут до конца года ввести в эксплуатацию один гигаватт мощности для генерации электроэнергии, о чем говорил президент Владимир Зеленский.
В последний раз «Укрэнерго» рекомендовало жителям использовать мощные бытовые приборы только в период с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции функционируют наиболее эффективно.
Ранее российские военные нанесли огневое поражение объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.