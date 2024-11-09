Российские военные поразили объекты энергетики и аэродромы ВСУ

Российские военные нанесли огневое поражение объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов», — заявили в ведомстве.

Кроме того, бойцы группировки «Запад» за минувшие сутки отразили одну контратаку ВСУ, противник потерял до 440 человек личного состава.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи на передовой, ВСУ лишились до 770 военнослужащих. Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили 67 украинских беспилотников и два снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны рассказало о подвиге младшего лейтенанта Вячеслава Мозговенко, который отбил украинский дрон рукой и спас восемь сослуживцев. Ему присвоили звание Героя России, отметили «Известия».