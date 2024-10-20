Украина попросила пять европейских стран помочь с электроэнергией

Украинские власти обратились с просьбой о помощи в сфере энергетики к руководству пяти стран Европы. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

Украина запросила импорт электричества у Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии. Общий объем поставок энергии будет составлять пять тысяч мегаватт в час.

«Укрэнерго» также призвало граждан включать мощные бытовые приборы только в период с 10:00 до 16:00, когда эффективнее работают солнечные электростанции.

Ранее Минэнерго Украины предупредило, что специалисты не успеют запустить один гигаватт мощности для генерации электричества до конца 2024 года. Энергетики не имеют возможности в сжатые сроки подключить к сетям поступившее в страну оборудование, объяснили в ведомстве.