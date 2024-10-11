Минэнерго Украины не запустит заявленный Зеленским 1 ГВт мощности

На Украине не успеют до конца года запустить один гигаватт мощности для генерации электроэнергии, о котором говорил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил Минэнерго страны в своем Telegram-канале .

Как отметили в министерстве, до конца года республика получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на один гигаватт.

«Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям», — уточнили в Минэнерго.

К развитию распределенной генерации подключили не только государственные компании, но и частные предприятия.

Летом Зеленский заявлял, что Украина до конца года сможет создать мощности для генерации одного гигаватта. В августе министр энергетики страны Герман Галущенко сообщал о критической ситуации с энергосистемой в стране.