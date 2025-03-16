На Украине сочли неприемлемыми условия России по перемирию

Bloomberg: Украина может отказаться от перемирия на условиях России

Украина и Европа могут отказаться заключать перемирие на «максималистских» условиях России. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Условия [выдвинутые Москвой] будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам западных сотрудников служб безопасности», — указал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил нюансы гипотетического перемирия с Украиной. Он поинтересовался, кто будет отдавать приказы на протяжении 30 суток, о которых идет речь, и как будут решаться вопросы контроля.

Также лидер государства ответил на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить оставшихся в Курской области бойцов ВСУ. По словам Путина, украинское руководство должно отдать приказ боевикам сдаться в плен, тогда им сохранят жизнь.