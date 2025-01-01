В ВСУ заявили, что линия фронта не стабилизируется в ближайшее время. Украинские военные сейчас не видят признаков этого, сообщила газета The New York Times .

«Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта. <...> К сожалению, пока никаких признаков этого нет», — признал заместитель командира батальона 68-й егерской бригады ВСУ майор Тарас.

Ранее в Кремле напомнили об отсутствии предпосылок для завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения украинской прессы о проведении «исторической встречи» для мирного урегулирования кризиса. У Владимира Путина таких планов нет, подчеркнул он.

В 2024 году потери ВСУ приблизились к 600 тысячам. Только за неделю с 26 октября по 1 ноября украинская армия лишилась 17 тысяч бойцов. Тела солдат не успевают убирать с поля боя.