Украинский конфликт или какая-либо его фаза не завершится в ближайшее время. На это РИА «Новости» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.
Также в Кремле отреагировали на сообщения украинской прессы о якобы имеющихся планах по проведению «исторической встречи» для мирного урегулирования кризиса. Песков опроверг эту информацию. У Владимира Путина нет международных контактов в графике на 30 декабря, подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Россия нанесла мощный удар по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области. Также прилет зафиксировали в городе Сумы. Там российским военным удалось уничтожить склад операторов БПЛА. Эти удары стали ответом на многократные атаки Украины по гражданским объектам.
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