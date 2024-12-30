В Кремле напомнили об отсутствии предпосылок для завершения конфликта на Украине

Украинский конфликт или какая-либо его фаза не завершится в ближайшее время. На это РИА «Новости» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.

Также в Кремле отреагировали на сообщения украинской прессы о якобы имеющихся планах по проведению «исторической встречи» для мирного урегулирования кризиса. Песков опроверг эту информацию. У Владимира Путина нет международных контактов в графике на 30 декабря, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Россия нанесла мощный удар по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области. Также прилет зафиксировали в городе Сумы. Там российским военным удалось уничтожить склад операторов БПЛА. Эти удары стали ответом на многократные атаки Украины по гражданским объектам.