Вооруженные силы Украины теряют так много личного состава, что тела убитых уже не успевают убирать с поля боя. Об этом в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Высшие чины украинской армии наконец начали признавать, что из-за безостановочного наступления России по всем фронтам, времени убирать тела погибших с поля боя у них нет», — написал журналист.

Несмотря на это и неудачи ВСУ в целом, украинские власти все еще не задумываются о мирных переговорах, говорят «только о больших деньгах».

Ранее европейские аналитики рассказали о провале ВСУ в Курской области. По их мнению, нехватка личного состава в украинской армии напрямую связана с потерями армии на этом направлении.