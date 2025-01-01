Минобороны: ВСУ за 2024 год потеряли более 590 тысяч солдат

Потери украинских войск за 2024 год составили около 593 410 военнослужащих. Такую информацию предоставило РИА «Новости» на основе данных Минобороны России.

В начале года ВСУ в неделю в среднем теряли около четырех тысяч человек, к марту эта цифра возросла до семи тысяч, но потом немного снизилась.

При попытке прорваться в Белгородскую и Курскую области в марте украинские бригады потеряли еще около четырех тысяч человек.

В августе потери ВСУ увеличились. Больше всего потерь было за неделю с 26 октября по 1 ноября, украинская армия лишилась 17 тысяч бойцов.

С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 46 тысяч военнослужащих, сообщило радио Sputnik.

ВСУ теряют так много личного состава, что тела убитых уже не успевают убирать с поля боя, отметил ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что украинские власти говорят не о мирных переговорах, а о больших деньгах.