На Украине признали активное продвижение ВС России в районе Лимана

Deep State: российские войска продвинулись в Тернах и у Ямполовки в ДНР

Российская армия продвинулась в районе города Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский аналитический ресурс Deep State.

«ВС России активно оказывают давление на Ямполовку, имели продвижение в Тернах и фактически почти полностью взяли под контроль населенный пункт», — отметили в публикации.

Аналитики украинского паблика заявили об успехах российских подразделений у населенного пункта Ивановка, который находится на правом берегу реки Жеребец.

Также наблюдается активное продвижение ВС России на Екатериновку. Аналогичные военные действия зафиксировали в направлении населенных пунктов Новое и Зеленая Долина.

Ранее российские военнослужащие установили контроль над селом Срибное. Противник потерял более 500 боевиков. Кроме того, ВС России приближаются к Днепропетровской области Украины. Они вошли на окраины села Веселого.