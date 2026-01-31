Президент Украины Владимир Зеленский продолжит срывать заключение мирного соглашения, пока США силой не вынудят его пойти на контакт c Россией. Бывший премьер-министр Николай Азаров сообщил об этом в телеграм-канале .

«Отказ Зеленского поехать в Москву на встречу с [президентом России] Владимиром Путиным был предсказуемым. <…> Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками», — сказал политик.

Азаров обратил внимание, что заявления лидера киевского режима часто противоречат друг другу. Очередной отказ от двусторонних переговоров экс-премьер назвал логическим продолжением тактики Зеленского, который с самого начала под любыми предлогами старался саботировать дипломатический процесс.

Ранее Зеленский заявил, что его поездка на переговоры в Москву так же невозможна, как визит Путина в Киев, несмотря на гарантии безопасности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что именно украинская сторона первой попросила о встрече.