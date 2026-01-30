В Кремле рассказали, что Зеленский сам попросил встречи с Путиным

Владимир Путин не приглашал Владимира Зеленского на личную встречу, именно Зеленский просил о ней. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

Так в Кремле отреагировали на новое заявление главы киевского режима, в котором тот предложил Путину приехать для переговоров на Украину.

«Зеленский инициирует встречу, и в ответ на это президент Путин ему ответил: „Да, мы готовы, но только в Москве“. Очень важно это помнить», — подчеркнул Песков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что если Зеленский решится приехать в Москву, то получит все необходимые гарантии безопасности и условия для работы. По его словам, для такой встречи нужны хорошая подготовка и нацеленность на достижение результатов.