В Кремле заявили о готовности гарантировать Зеленскому безопасность при визите в Москву

Ушаков: Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«И президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его Москву. Обеспечиваем и гарантируем безопасность и необходимые условия для работы», — сказал он.

Ушаков добавил, что Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским.

«Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы они были хорошо подготовлены. А во-вторых, чтобы были ориентированы на достижение конкретных результатов», — подчеркнул помощник президента России.

Ранее стало известно, что Зеленский определил круг тем для личной встречи с Путиным.