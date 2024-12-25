На Украине началась третья волна массированного ракетного обстрела
Вооруженные силы России (ВС РФ) начали массированный ракетно-дроновый удар по военным объектам и объектам энергетики Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна» со ссылкой на военных и мониторинговые Telegram-каналы.
По данным издания, взрывы прогремели в Харькове, в Светловодске, где располагается Кременчугская ГЭС, Днепре, Кременчуге.
«Воздушные силы и мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске „Калибров“ и баллистики», — заявил источник.
На всей территории Украины действует воздушная тревога.
В связи с ракетной атакой в стране компания "Укрэнерго" начала электричество.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что из-за обстрела в городе пострадали объекты гражданской нежилой инфраструктуры. По его словам, в Харькове также произошло несколько пожаров.