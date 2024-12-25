По всей Украине начались отключения электричества

Укрэнерго объявило об отключениях света по всей стране

На Украине возникли перебои со светом, по всей стране стали отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

«В связи с масштабной ракетной атакой применены мероприятия ограничения потребления», — отметили в компании.

Пресс-служба предупредила, что графики отключений опубликуют на сайте и официальных страницах облэнерго.

Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепре. Назначенный украинским руководством глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале подтвердил, что из-за ракетных ударов в городе вспыхнуло несколько пожаров.

Ранее ВС России ударили по украинским военным аэродромам и складам ВСУ с ударными беспилотниками. Также военные поразили скопления боевиков и военной техники противника в 143 районах. Минобороны задействовало для атаки оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.