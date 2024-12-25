В Харькове после взрывов вспыхнули пожары. Власти заявили о повреждении инфраструктуры
Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о повреждении инфраструктуры после ударов
В результате ударов в Харькове пострадали объекты гражданской нежилой инфраструктуры. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, его процитировало местное издание Страна.ua.
«Возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры», — заявил Синегубов.
Ранее Теlеgram-канал Shot сообщил, что ВС России освободили город Лозовая в Харьковской области. Бойцы установили российский триколор в регионе на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.
Теперь бойцы ВС РФ полностью контролируют Лозовую. Из города выбили все силы противника. Для ВСУ город был очень важной точкой обороны.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ в ЛНР за неделю составили более 8650 солдат. Также он отметил, что за семь дней ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции.