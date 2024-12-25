В результате ударов в Харькове пострадали объекты гражданской нежилой инфраструктуры. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, его процитировало местное издание Страна.ua.

«Возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры», — заявил Синегубов.

Ранее Теlеgram-канал Shot сообщил, что ВС России освободили город Лозовая в Харьковской области. Бойцы установили российский триколор в регионе на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

Теперь бойцы ВС РФ полностью контролируют Лозовую. Из города выбили все силы противника. Для ВСУ город был очень важной точкой обороны.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ в ЛНР за неделю составили более 8650 солдат. Также он отметил, что за семь дней ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции.