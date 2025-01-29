На территории предприятия «Сибур-Кстово» вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА

Обломки украинского беспилотника упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» в результате отражения ночной атаки в Нижегородской области. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию предприятия „Сибур-Кстово“ упали обломки, что вызвало возгорание», — рассказали представители предприятия.

В пресс-службе добавили, что на данный момент на месте ЧП работают сотрудники МЧС России. Пострадавших в результате пожара нет, всех сотрудников эвакуировали на безопасное расстояние.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что обломки сбитого беспилотника рухнули на территории Кстовской промзоны и спровоцировали пожар.

«Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет», — сказал он.

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 104 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Над Курской областью перехватили 47 дронов, над Брянской — 27, над Смоленской — 11, над Тверской — семь, над Белгородской — четыре, по три над Нижегородской и Калужской, а также по одному над Ростовской и Ленинградской областями.

Позже в Сети появились кадры пожара на территории промзоны в Кстово после атаки дронов.