Видео пожара в Нижегородской области после атаки БПЛА появилось в Сети

Shot: в сети появились кадры пожара под Нижним Новгородом после атаки БПЛА

Видео пожара на территории промзоны в Кстово в Нижегородской области после атаки БПЛА опубликовали в Сети. Кадры появились в Telegram-канале Shot .

По словам очевидцев, перед началом сильного возгорания они слышали звук полета беспилотника и несколько взрывов.

Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что обломки одного из сбитых дронов упали на территорию Кстовской промзоны. После падения начался пожар. На место ЧП оперативно прибыли спасатели и принялись тушить огонь. Предположительно, никто не пострадал.

По данным Минобороны, в ночь на 29 января над российскими регионами сбили 104 украинских дрона. Больше всего БПЛА (47) уничтожили над территорией Курской области.