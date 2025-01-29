Более сотни беспилотников уничтожили над Россией за прошедшую ночь
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 беспилотника над российскими регионами
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 104 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.
Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью — 47 дронов, над Брянской — 27, над Смоленской — 11, над Тверской — семь, над Белгородской — четыре, по три над Нижегородской и Калужской, а также по одному над Ростовской и Ленинградской областями.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки одного из сбитых дронов упали на территории Кстовской промзоны. В ходе ЧП начался пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. На место быстро прибыли пожарные и занялись тушением огня.