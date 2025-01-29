Более сотни беспилотников уничтожили над Россией за прошедшую ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью — 47 дронов, над Брянской — 27, над Смоленской — 11, над Тверской — семь, над Белгородской — четыре, по три над Нижегородской и Калужской, а также по одному над Ростовской и Ленинградской областями.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки одного из сбитых дронов упали на территории Кстовской промзоны. В ходе ЧП начался пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. На место быстро прибыли пожарные и занялись тушением огня.