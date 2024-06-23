На связи с военными. В Кремле заявили о контроле президентом ситуации в Севастополе

Песков: Путин на связи с военными и соцблоком по ситуации в Севастополе

Президент России Владимир Путин находится на связи с военными и руководством соцблока, контролируя ситуацию в Севастополе. Главное сейчас — оказание помощи пострадавшим после атаки ВСУ, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. <…> Также президент на постоянной связи с военными», — указал представитель Кремля.

По последним данным, в результате атаки на город американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, погибли трое детей и двое взрослых.

В Минобороны уточняли, что силы ПВО перехватили четыре ракеты.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — пояснили в ведомстве.

Понедельник, 24 июня, объявили в Севастополе и Крыму днем траура. После обстрела СК завел дело о теракте.