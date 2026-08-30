На подлете к Москве уничтожили 10 БПЛА
Собянин: ПВО уничтожила 10 БПЛА, летевших в сторону Москвы
Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс».
В 02:43 мэр написал о шести сбитых аппаратах, направлявшихся в сторону города. Ровно через 30 минут военные ликвидировали еще четыре беспилотника вблизи столицы. Специалисты экстренных служб прибыли к месту падения обломков и начали проверку территории.
Накануне за 12 часов дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 85 БПЛА над территорией России.
Больше всего аппаратов сбили над Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями. Еще часть беспилотников перехватили в воздушном пространстве Тульской, Орловской и Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.
В ночь на субботу дежурные средства ПВО также отразили массированную атаку 313 беспилотников самолетного типа. В Минобороны уточнили, что БПЛА входили в воздушное пространство страны сразу с нескольких направлений.