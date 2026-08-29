Силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов

Минобороны сообщило об уничтожении 85 дронов над регионами России и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 85 беспилотников, запущенных с территории Украины с 08:00 до 20:00 субботы, 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты уничтожили в воздушном пространстве Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей.

Также системы противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в небе Тульской, Орловской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

В ночь на субботу системы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями 313 беспилотников самолетного типа. В пресс-службе Минобороны заявили, что летательные аппараты пересекли государственную границу сразу с нескольких направлений.

Кроме приграничных районов Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей и Крыма, летательные аппараты сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Калужской, Тульской и Ростовской областями, а также Татарстаном.