ПВО за ночь сбила 313 украинских дронов над российскими регионами

Атаку украинских беспилотников отразили российские силы ПВО минувшей ночью. Военные перехватили и уничтожили 313 аппаратов самолетного типа над рядом регионов страны, а также над Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России в телеграм-канале .

Беспилотники фиксировали сразу на нескольких направлениях. Средства противовоздушной обороны работали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.

Воздушные цели также перехватывали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Еще часть дронов уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

Всего, по данным российского военного ведомства, за ночь силы ПВО нейтрализовали 313 украинских БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о том, что утром силы ПВО ликвидировали ракету, которая летела в сторону региона. Он поблагодарил военнослужащих за проделанную работу.