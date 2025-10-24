Воробьев: пострадавшим от атаки БПЛА в Красногорске выплатят до 2 млн рублей

Пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске выплатят от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести, а собственникам поврежденных квартир полагается еще до двух миллионов от муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева .

«Пока администрация обеспечит людей временным жильем и поможет с ремонтом. Надеемся, что жители как можно скорее смогут вернуться к себе домой. Сейчас там укрепляют конструкции и производят уборку. Жильцы, чьи квартиры не пострадали, уже вернулись», — отметил глава области.

Альпинисты уже начали демонтаж поврежденных элементов фасада и конструкций трех помещений, которые оказались сильно повреждены. Сроки возвращения туда жильцов определят после завершения работ и оценки.

Сейчас управляющая компания совершает полный обход дома: она принимает заявки от людей, в чьих квартирах выбиты окна и есть другие повреждения.

Напомним, этой ночью в жилой дом № 1 на бульваре Космонавтов в столице области врезался дрон. Пострадали от его прилета три квартиры. Находившиеся там четыре взрослых и ребенок получили травмы. Их госпитализировали.

Губернатор Подмосковья отметил, что восьмилетнему мальчику уже провели операцию по удалению осколков из ран в центре Рошаля. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. В палате рядом находится его бабушка.

Еще троим пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в Красногорской больнице. Одна женщина, по словам Воробьева, в тяжелом состоянии.