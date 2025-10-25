Силы ПВО сбили дроны в Ленинградской области

ВСУ пытались атаковать Ленинградскую область. Несколько беспилотников сбили в двух районах, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА», — уточнил он.

По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал. Разрушения не зафиксировали.

Также силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают спецслужбы.

Утром в пятницу, 24 октября, украинский БПЛА влетел в квартиру на 14-этаже дома в Красногорске. В результате атаки ранения получили пять человек, среди них ребенок. Мальчика госпитализировали.