На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще два БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил в платформе «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

Всего утром и в ночь на 27 июня в Московском регионе ликвидировали 10 беспилотников. Собянин уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

Крупную атаку беспилотников системы ПВО отразили в ночь на 26 июня. Военные перехватили свыше 660 аппаратов в Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Ростовской и других областях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на подступах к городу отбили налет почти 70 беспилотников. По его словам, возникали проблемы с электричеством. Энергетики работали над восстановлением подачи света, но им пришлось прерываться из-за атаки.

В Крыму ввели режим ЧС регионального характера. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.