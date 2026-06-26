Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму и Севастополе

Губернаторы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев ввели в своих субъектах режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил сам Аксенов в видеообращении, выложенном в телеграм-канале .

Он уточнил, что подобная мера нужна прежде всего затем, чтобы упорядочить экономические вопросы. Правовой режим ЧС позволит максимально оперативно решать жизненно важные задачи.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся!» — подчеркнул глава Крыма.

Свое обращение выложил в соцсети и Развожаев. Он отметил, что ситуация с энергообеспечением полуострова остается сложной, но надеется полностью восстановить снабжение Севастополя в ближайшие сутки. По его словам, эта мера позволит жителям обращаться в муниципальные комиссии за возмещением ущерба, а предпринимателям — ссылаться на форс-мажор.