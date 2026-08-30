На подлете к Москве ликвидировали пять украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс» .

Специалисты экстренных служб начали работу на местах падения обломков.

Ранее Собянин уточнил, что в ночь на 30 августа военные уничтожили 13 БПЛА, которые двигались в сторону Москвы. Всего за неделю с территории Украины в направлении города и области запустили 1455 беспилотников. Большинство аппаратов средства ПВО нейтрализовали еще на дальних рубежах, еще около 50 сбили при приближении к столице. Столичные системы противовоздушной обороны перевели на усиленный режим работы.