Нардеп Безуглая подаст в суд на Сырского за провалы в зоне СВО

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в гибели солдат, потере ключевых населенных пунктов и неэффективности системы ПВО. Она сообщила в телеграм-канале , что подаст на военачальника в суд.

Безуглую возмутило, что вместо решения проблем на поле боя Сырский борется с внутренними политическими врагами и держится за власть. Она припомнила генералу провалы ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и ДНР, отсутствие приказа о выводе войск из Курской области, потерю таких населенных пунктов, как Угледар, Артемовск, Селидово, Гуляйполе.

«Решила подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к потере жизней граждан и территорий государства», — объявила депутат.

Главком, по словам Безуглой, несет ответственность за злоупотребления в штурмовых полках, коррупцию в Командовании сил логистики, повреждение объектов критической инфраструктуры из-за плохой организации системы ПВО. Она пообещала кроме Сырского наказать также первого заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Юрия Содоля, который ушел в отставку с поста командующего Объединенными силами ВСУ после потери Торецка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мобилизацией депутатам, срывающим голосование по важным вопросам. Он раскритиковал парламентскую оппозицию за саботаж.