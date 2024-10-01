На Украине возбудят дело против генерала ВСУ Содоля

Апелляционный суд Киева обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело против экс-командующего Объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Генерала обвинили в «небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия». Дело против него должны открыть в течение суток. Иск на него подал начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич.

Содоль лишился своей должности в июне. Его преемником стал Андрей Гнатов, который, по словам члена Общественной палаты Владимира Рогова, в 2022 году сбежал из Мариуполя, притворившись беженцем.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что, когда российская армия прорывалась под Торецком (Дзержинском), Содоль якобы пьянствовал в ресторане в Одессе.

* Запрещенная в России террористическая организация