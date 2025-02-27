Зеленский уволил с должности командующего объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом сообщили в опубликованном на сайте украинского лидера указе.

«Уволить Гнатова <…> с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Причины увольнения в приказе не указывались. Гнатова назначили на должность 24 июня 2024 года. Он занял этот пост после отставки Юрия Содоля на фоне прорыва войск ВС России в районе Торецка.

Ранее Зеленский снял с должности замруководителя своего офиса Романа Машовца. Он находился на этому посту с апреля 2020 года. Также Машовец считается одним из создателей сил специальных операций ВСУ.

Также президент Украины распорядился о досрочном отзыве Алексея Макеева с должности посла в Германии. Он оставит пост в феврале. Макеева заменит находящийся в Израиле Евгений Корнийчук.