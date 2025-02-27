27 февраля 2025 00:05 Зеленский уволил с должности командующего объединенными силами ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом сообщили в опубликованном на сайте украинского лидера указе.
«Уволить Гнатова <…> с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.
Причины увольнения в приказе не указывались. Гнатова назначили на должность 24 июня 2024 года. Он занял этот пост после отставки Юрия Содоля на фоне прорыва войск ВС России в районе Торецка.
Ранее Зеленский снял с должности
замруководителя своего офиса Романа Машовца. Он находился на этому посту с апреля 2020 года. Также Машовец считается одним из создателей сил специальных операций ВСУ.
Также президент Украины распорядился о досрочном отзыве Алексея Макеева
с должности посла в Германии. Он оставит пост в феврале. Макеева заменит находящийся в Израиле Евгений Корнийчук.
27 февраля 2025 02:44 Мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгородской области
27 февраля 2025 02:31 Стивен Сигал встретился с героем СВО из Якутии
27 февраля 2025 02:25 Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
27 февраля 2025 02:10 Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
27 февраля 2025 02:07 Стало известно, почему в марте пенсии будут меньше февральских
27 февраля 2025 01:57 Назван лидер доверия на Украине. Зеленскому досталось лишь третье место Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте