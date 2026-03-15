Зеленский пригрозил мобилизацией недовольным депутатам Рады

Бойкотирующие и срывающие голосования по важным законопроектам депутаты Верховной рады Украины могут сложить мандат, чтобы отправиться на фронт. С такой угрозой в адрес народных избранников выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас депутаты имеют бронь по закону о мобилизации, но необходимую поправку можно легко отменить.

«Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход» — привело заявление Зеленского агентство «Укринформ».

Украинский лидер добавил, что альтернативой подобного решения могут стать выборы, но он считает их невозможными в момент проведения боевых действий.

Зеленский добавил, что его угроза относится прежде всего к парламентской оппозиции, которая провалила голосование по проектам о выделении финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и разблокировки европейского кредита в 90 миллиардов евро.

«Всегда приходится договариваться с оппозиционными силами, долго убеждать, чтобы демонстрировать единство, о котором так часто говорят. Но кроме слов, надо демонстрировать ее в действиях», — добавил украинский лидер.

В середине февраля вооруженный ножом одессит ранил остановившего его на улице сотрудника территориального центра комплектования. По данным пресс-службы ТЦК, сотрудник потребовал у горожанина предъявить документы с бронью от мобилизации. Вместо этого мужчина достал нож и ударил военного, после чего скрылся.