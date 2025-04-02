«На дерзком настрое». Военкор Пегов заявил о готовности ВС России к прорыву

Российские бойцы готовы к прорыву и дальнейшему продвижению в зоне специальной операции, сообщил ведущей 360.ru Регине Ореховой военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. Так он оценил обстановку в Белгородской области.

Журналист напомнил, что недавно в зоне СВО погибли несколько его коллег, в том числе корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Она скончалась после съемок репортажа в приграничном районе Белгородской области. Автомобиль, где находилась Прокофьева, наехал на заложенную украинскими боевиками мину.

«Аня трагически погибла как раз в тех краях на нашем Северном фронте. Действительно болезненная для нас всех потеря. Настроение у всех было не очень. И вот общались с Апти Алаудиновым. Погиб Талиб — один из крутейших офицеров, крутейших командиров Росгвардии, именно той боевой части, которая непосредственно и в штурмах участвует, и артиллерию поддерживает. Действительно крутые ребята», — отметил Пегов.

По его словам, несмотря на случившееся, ВС России готовы идти дальше.

«Ощутимые для всех нас потери, но, тем не менее, та уверенность, которую мы обрели после освобождения Суджи, то некое окрыление в хорошем смысле этого слова тоже присутствует. Ребята на дерзком настрое, готовы идти дальше, готовы врываться в Сумскую область, в Харьковскую область продвигаться. В целом настроение дерзкое, скажем так. Несмотря на боль утрат, даже в чем-то это, наверное, еще больше подзуживает, чтобы достичь главного нашего результата — победы», — подчеркнул военкор.

От рук украинских боевиков в зоне СВО на прошлой неделе погибли несколько журналистов. Помимо Прокофьевой, в их числе оказались корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

Полная версия интервью выйдет 3 апреля в 11:00 на всех площадках 360.ru.