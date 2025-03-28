Путин: есть основания полагать, что мы добьем Украину

Россия добьет Украину. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с моряками АПЛ «Архангельск», сообщило РИА «Новости» .

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал он.

Путин отметил, что российские военные взяли под контроль в Луганской Народной Республике 99% территорий. Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области освобождены на 70%.

Глава государства подчеркнул, что когда конфликт на Украине в 2022 году перешел на горячую фазу, Россия все равно продолжала предлагать решать все вопросы мирным путем. Сейчас для мирного разрешения необходимо устранить первопричины конфликта.

В ходе встречи Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ряда стран. Такие меры необходимы для проведения выборов в республике, ведь сейчас украинские власти не являются законными.