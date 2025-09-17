«Мы готовы». Зеленский высказался о прекращении огня

Украина готова к прекращению огня и надеется на урегулирование конфликта. Об этом телеканалу Sky News заявил президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, руководство страны надеялось, что американский лидер Дональд Трамп договорится об остановке боевых действий.

«Мы готовы к прекращению огня», — подчеркнул Зеленский.

В этот же день он подтвердил готовность встретится с президентом Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Зеленский подчеркнул, что не станет выдвигать условий, но рассмотрит переговоры в любой стране, кроме России.

Ранее глава государства встретился с депутатами фракции «Слуга народа» и предупредил их о возможных «трудных решениях», которые придется принять из-за осложнения ситуации на фронте. Спикер партии Юлия Палийчук отметила, что на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины и готовность к возможному мирному процессу.