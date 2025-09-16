Зеленский предупредил о «трудных решениях» при ухудшении ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» предупредил, что в случае ухудшения ситуации на фронте властям придется принимать «трудные решения». Об этом украинским СМИ сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

По ее словам, встреча продолжалась полтора часа и касалась, в частности, гарантий безопасности для Украины и готовности к возможному мирному процессу.

Присутствовали около 150 парламентариев из 230: часть депутатов отсутствовала из-за работы над проектом бюджета на следующий год, командировок или больничных. В начале октября ожидается еще одна встреча.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Украина намерена эвакуировать южную часть Запорожья из-за приближения ВС России.