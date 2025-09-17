Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным без условий и выдвинул требование

Зеленский готов к встрече с Путиным без условий, но не в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без каких-либо условий и тут же выдвинул требование. Глава государства дал интервью британскому телеканалу Sky News .

«Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что не собирается ехать на встречу в Москву, но готов рассматривать предложения о переговорах в любой другой стране, кроме России. По словам Зеленского, «нельзя ехать под ракетами в их столицу».