Мужчину в Узбекистане приговорили к 5 годам за участие в СВО

Суд Узбекистана приговорил к 5 годам мужчину за участие в СВО в рядах ВС России

К пяти годам лишения свободы приговорили жителя Узбекистана за участие в военном конфликте на Украине в рядах российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приговор суда.

Решение вынес Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области. По его данным, гражданин Узбекистана в мае 2023 года поехал в Россию на заработки, потом подписал годовой контракт с Минобороны и прошел курс военной подготовки.

В ходе СВО 51-летний узбекистанец получил ранение и после лечения вернулся на родину, где его осудили по статье «Наемничество». В Узбекистане по ней предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. Суд учел чистосердечное признание и раскаяние, и приговорил фигуранта к минимальному сроку.

Российский МИД подсчитал количество наемников, которые захотели принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным ведомства, с начала спецоперации на Украину приехало около 15 000 человек из более 100 стран.