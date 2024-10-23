Мирошник: с начала СВО на Украину прибыли почти 15 тысяч наемников из 100 стран

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник представил доклад, в котором говорится, что с начала спецоперации на Украину прибыли около 15 000 наемников из более 100 стран для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств», — говорится в докладе.

Ранее представитель оперштаба разведцентра добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщил, что в составе Иностранного легиона на стороне ВСУ в боевых действиях на Часовоярском направлении участвуют около 200 наемников из Южной Европы и Латинской Америки.

До этого российский военный с позывным Артист рассказал, что иностранные боевики пытали мирных жителей в приграничных районах Курской области. Бойцы ВС РФ находили в подвалах изнасилованных убитых женщин, детей тоже не жалели. Среди наемников были немцы, грузины, поляки, канадцы и колумбийцы.