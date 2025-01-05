Украина находится в критическом положении и не может диктовать условия переговоров. Ей осталось лишь согласиться на требования России, заявил газете The Washington Post командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ Тарас.

Российская армия сохранила за собой преимущество в артиллерии и начала применять новые оптоволоконные беспилотники, неуязвимые для радиопомех. Опрошенные WP солдаты опасаются, что скоро противник продвинется к Днепропетровской области. Несмотря на это, многие из них отнеслись скептически к идее переговоров, ведь в этом случае их стране придется пойти на уступки.

«Давайте будем честны, ситуация сейчас хуже, чем в начале полномасштабного конфликта. <…> О чем мы можем сейчас договариваться? Мы можем только кивать головами и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, очевидно, будет чем-то, что нам не понравится», — сказал Тарас.

Преимущество российской армии заключается в неограниченном количестве солдат, заявили другие военнослужащие. На месте одного, по их ощущениям, появляются еще двое.