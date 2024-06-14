Москалькова опубликовала список из 430 пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину

Фото: РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова показала список из 430 украинских военнослужащих, которые желают вернуться на родину. Документ она опубликовала в своем Telegram-канале.

Она призвала своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца помочь в активизации российско-украинских обменных процессов.

«Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится», — отметила она.

Ранее Украина выдвинула надуманные требования и сорвала обмен военнопленными с Россией. Процесс был приостановлен на несколько месяцев.

В конце мая удалось произвести обмен пленными в формате 75 на 75 человек. В украинском плену российским солдатам грозила смертельная опасность. Возвращение бойцов домой попало на видео.

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