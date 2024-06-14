Москалькова опубликовала список из 430 пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова показала список из 430 украинских военнослужащих, которые желают вернуться на родину. Документ она опубликовала в своем Telegram-канале.
Она призвала своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца помочь в активизации российско-украинских обменных процессов.
«Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится», — отметила она.
Ранее Украина выдвинула надуманные требования и сорвала обмен военнопленными с Россией. Процесс был приостановлен на несколько месяцев.
В конце мая удалось произвести обмен пленными в формате 75 на 75 человек. В украинском плену российским солдатам грозила смертельная опасность. Возвращение бойцов домой попало на видео.
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