Появилось видео обмена военнопленными между Россией и Украиной

Возвращение российских бойцов из украинского плена попало на видео

В Сети появилось видео обмена военнопленными между Россией и Украиной. Ролик опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.

На кадры попали улыбающиеся бойцы Вооруженных сил России. Солдаты поблагодарили организаторов обмена за возможность попасть домой.

«Мы вернулись!» — воскликнул один из бойцов.

Обмен пленными произвели в формате 75 на 75 человек. В украинском плену российским солдатам грозила смертельная опасность, заявили в Минобороны. Освобожденных бойцов доставят в Москву силами военно-транспортной авиации.

Омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщала о приостановке обмена пленными из-за необоснованных требований со стороны Украины.

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