В Сети появилось видео обмена военнопленными между Россией и Украиной. Ролик опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.
На кадры попали улыбающиеся бойцы Вооруженных сил России. Солдаты поблагодарили организаторов обмена за возможность попасть домой.
«Мы вернулись!» — воскликнул один из бойцов.
Обмен пленными произвели в формате 75 на 75 человек. В украинском плену российским солдатам грозила смертельная опасность, заявили в Минобороны. Освобожденных бойцов доставят в Москву силами военно-транспортной авиации.