Мощный взрыв раздался под Одессой

«Новости.LIVE»: в Одесской области раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одесской области раздался взрыв, за несколько минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Новости.LIVE».

Где именно произошел взрыв, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, пока неизвестно.

Накануне вечером российская армия нанесла удар по складам и сортировочной станции боеприпасов в Сумах.

ВС России также ударили по аэродрому ВСУ и комплексу бомбовых складов в Хмельницкой области.

Ранее российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам инфраструктуры, в том числе электроподстанциям, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.