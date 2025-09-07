Российские дроны начали массированную атаку на Украину

В Киеве, Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Массированный удар более чем 700 дронами начался по объектам на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канале «Военкоры Z: Русская весна» .

По данным канала, 116 дронов типа «Герань» уже атакуют цели в районе Киева и в других регионах.

За прошедший час украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов страны, исключая лишь несколько западных областей.

«Тревога объявлена в большинстве областей страны. Мониторинговые каналы сообщают о десятках дронов в воздушном пространстве, были выполнены дополнительные пуски. СМИ пишут о взрывах в Днепре и Харькове», — сообщило УНИАН.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, расположенный в 300 метрах от энергоблока. Атака произошла на критически близком расстоянии от основных энергетических мощностей.