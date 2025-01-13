Лебедев: взрыв с детонацией прогремел в районе завода в Харьковской области

Взрыв с детонацией прогремел в районе завода и топливных резервуаров в городе Змиев Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«Прилетело в город Змиев. <…> Как сообщает агентура сопротивления, взрыв был сильный, с детонацией, в направлении топливных резервуаров возле железнодорожного вокзала», — сказал подпольщик.

Лебедев уточнил, что на этом направлении находится Змиевский машиностроительный завод.

В своем Telegram-канале подпольщик отметил, что требуются дополнительные сведения, так как на предприятии тоже есть, чему взорваться с детонацией.

Позже он добавил, что прилетело также по микрорайону ЖБК в поселке Новая Водолога в Харьковской области, где находится завод «ЖБК Стройдеталь». На территории предприятия давно обосновались украинские боевики. По данным местных жителей, на заводе ремонтируется техника.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военные ударили по Кривому Рогу в направлении микрорайона «95-й квартал», где одно время жил президент Украины Владимир Зеленский.