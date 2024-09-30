Мощные взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве. В этот момент в столице Украины звучали сигналы воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы, работает ПВО», — отметил в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге. По данным украинских СМИ, в воздухе заметили около 18 «Шахедов».

Также в городе Днепропетровске ударом ракетного комплекса «Искандер-М» на территории завода «Южмаш» уничтожили склады боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ. В течение недели российский войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по ВПК Украины.

О сильных взрывах в Киевской области стало известно 16 сентября. Звуки слышали жители Борисполя, Фастова и Обухова.