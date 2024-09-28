Удар «Искандера-М» уничтожил ракетные склады ВСУ

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил выявленные склады боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода «Южмаш» в городе Днепропетровске. Видео показала пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в результате удара удалось уничтожить три склада с боеприпасами для РСЗО «Ольха», ОТРК «Гром» и БПЛА различных модификаций. На кадрах объективного контроля можно увидеть объемный пожар и взрывы.

Днем ранее стало известно, что российские войска в течение недели нанесли 33 удара высокоточным оружием по ВПК Украины. В Минобороны отмечали, что для уничтожения целей использовали ударные беспилотники и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Под удары попали клады с морскими и летательными беспилотниками, склады горючего и арсеналы с оружием, а также пункты сосредоточения и временной дислокации украинской армии, иностранных наемников и националистических группировок.