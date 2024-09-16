Несколько взрывов послышались в Киевской области

В Киевской области после объявления воздушной тревоги сработала система ПВО. Взрывы прогремели в Борисполе, Фастове и Обухове, сообщил ТСН .

Первыми громкие звуки послышались в Обухове в 02:30. Через полчаса журналисты сообщили о взрывах в Борисполе. еще спустя 20 минут — в Фастове.

Воздушную тревогу в столичном регионе объявили около полуночи. Спустя два часа начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в Telegram-канале о сработавшей системе ПВО в окрестностях Киева и призвал жителей спуститься в укрытия. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявила о приближении к Киевской области беспилотников.

Украинские СМИ сообщили также о взрывах в Днепропетровской области. Их услышали в Кривом Роге.