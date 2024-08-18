Алаудинов сообщил об уничтожении в Курской области 11 единиц техники ВСУ

Алаудинов: 11 единиц техники поразили в Курской области «Ахмат» и другие отряды

Спецназ «Ахмат» и другие подразделения ликвидировали в Курской области 11 единиц техники ВСУ и более 50 боевиков за последние сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

«В общей сложности уничтожили два танка, ББМ — четыре, один Stryker, два миномета было и три пикапа, а также одну инженерную машину разграждения», — сказал он.

По словам Алаудинов, на данном направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных.

Ранее успехами в зоней боевых действий отметились морские пехотинцы из 810-й бригады ВС РФ. Они ликвидировали моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с бронетехникой стран НАТО. Трофеями морпехов стали американские бронетранспортер Stryker и бронемашина Cougar, а также несколько канадских броневиков Roshel Senator.