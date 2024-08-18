Алаудинов сообщил об уничтожении в Курской области 11 единиц техники ВСУ

Алаудинов: 11 единиц техники поразили в Курской области «Ахмат» и другие отряды

Фото: РИА «Новости»

Спецназ «Ахмат» и другие подразделения ликвидировали в Курской области 11 единиц техники ВСУ и более 50 боевиков за последние сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

«В общей сложности уничтожили два танка, ББМ — четыре, один Stryker, два миномета было и три пикапа, а  также одну инженерную машину разграждения», — сказал он.

По словам Алаудинов, на данном направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных.

Ранее успехами в зоней боевых действий отметились морские пехотинцы из 810-й бригады ВС РФ. Они ликвидировали моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с бронетехникой стран НАТО. Трофеями морпехов стали американские бронетранспортер Stryker и бронемашина Cougar, а также несколько канадских броневиков Roshel Senator.

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте